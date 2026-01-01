Про те, скільки українців насправді виїхали з країни і чому дані відрізняються, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає 24 Канал.

За словами омбудсмана, він отримав офіційну відповідь від МЗС, згідно з якою на консульському обліку за кордоном перебувають приблизно 8,5 мільйона українців. Водночас реальна кількість громадян України за межами держави є значно більшою.

Зверніть увагу: 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. 11! Я сьогодні отримав офіційну відповідь від МЗС – там 8,5 мільйона громадян. Але ми розуміємо, що частина не стає на консульський облік, тому органи влади України їх не бачать,

– зазначив Лубінець.

Він пояснив, що суттєва частина українців, які виїхали після початку повномасштабної війни, не реєструються в дипломатичних установах, зокрема з:

міркувань безпеки,

тимчасового перебування,

через зміну країни проживання.

Це ускладнює формування точної статистики та планування державної політики щодо громадян за кордоном.

Чому це важливо?

Омбудсман також зазначив, що різниця між офіційними та фактичними даними має важливе значення для:

соціального захисту,

виборчих прав,

консульської допомоги,

подальшої реінтеграції українців, які плануватимуть повернення додому.

За даними статистики та ООН, найбільша кількість українців наразі проживає в країнах Європейського Союзу, зокрема в:

Польщі,

Німеччині,

Чехії,

Італії.

Водночас міграційні процеси залишаються динамічними – частина громадян повертається в Україну, інші ж продовжують адаптацію за кордоном.



Найбільша кількість українців проживає у країнах ЄС / Фото Eurostat

