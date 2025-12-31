Виявляється, п'ять міст з найвищою злочинністю у Європі розташовані у Великій Британії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Окрім того, у першій двадцятці навіть опинилося одне місто з України.
Які міста Європи є найбільш небезпечними?
Очолює перелік найбільш небезпечних міст Європи Марсель – портове місто на півдні Франції, що є другим за чисельністю населення у країні. Марсель – це також найстаріше місто країни, що славиться багатою історією та надзвичайною красою.
Історичний район Ле-Паньє нагадує музей просто неба, а кришталеві пляжі та яскрава культура приваблюють мільйони туристів щороку. Втім, Марсель може похвалитися ще й високим рівнем злочинності та особливо насильством, пов'язаним з наркотиками. Міністерство юстиції Франції повідомило, що кількість підлітків, залучених до бандитської діяльності, за останні 8 років зросла більш ніж у чотири рази.
Друге місце посів Бірмінгем – індекс злочинності у місті складає 63,6, а ось індекс безпеки – лише 36,4. Раніше саме Ковентрі вважалося найбільш небезпечним місцем, та зараз Бірмінгем успішно його потіснив, а Ковентрі посів лише 11-ту позицію, пише Numbeo.
Також у 20-ці міст з найвищим рівнем злочинності опинилося й одне українське місто – а саме Одеса з індексом злочинності 55,2.
Ось які міста вважаються небезпечними у Європі:
- Марсель у Франції;
- Бірмінгем у Великій Британії;
- Гренобль у Франції;
- Неаполь, Італія;
- Монпельє, Франція;
- Ліон у Франції;
- Ніцца у Франції;
- Нант у Франції;
- Льєж, Бельгія;
- Париж, Франція;
- Ковентрі, Велика Британія;
- Брюссель у Бельгії;
- Бредфорд у Великій Британії;
- Манчестер у Британії;
- Лондон, Велика Британія;
- Афіни, Греція;
- Одеса, Україна;
- Мальме у Швеції;
- Амадора в Португалії;
- Дублін в Ірландії.
Що ще варто знати туристам?
