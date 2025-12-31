Виявляється, п'ять міст з найвищою злочинністю у Європі розташовані у Великій Британії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Окрім того, у першій двадцятці навіть опинилося одне місто з України.

Які міста Європи є найбільш небезпечними?

Очолює перелік найбільш небезпечних міст Європи Марсель – портове місто на півдні Франції, що є другим за чисельністю населення у країні. Марсель – це також найстаріше місто країни, що славиться багатою історією та надзвичайною красою.

Історичний район Ле-Паньє нагадує музей просто неба, а кришталеві пляжі та яскрава культура приваблюють мільйони туристів щороку. Втім, Марсель може похвалитися ще й високим рівнем злочинності та особливо насильством, пов'язаним з наркотиками. Міністерство юстиції Франції повідомило, що кількість підлітків, залучених до бандитської діяльності, за останні 8 років зросла більш ніж у чотири рази.

Друге місце посів Бірмінгем – індекс злочинності у місті складає 63,6, а ось індекс безпеки – лише 36,4. Раніше саме Ковентрі вважалося найбільш небезпечним місцем, та зараз Бірмінгем успішно його потіснив, а Ковентрі посів лише 11-ту позицію, пише Numbeo.

Також у 20-ці міст з найвищим рівнем злочинності опинилося й одне українське місто – а саме Одеса з індексом злочинності 55,2.

Ось які міста вважаються небезпечними у Європі:

Марсель у Франції;

Бірмінгем у Великій Британії;

Гренобль у Франції;

Неаполь, Італія;

Монпельє, Франція;

Ліон у Франції;

Ніцца у Франції;

Нант у Франції;

Льєж, Бельгія;

Париж, Франція;

Ковентрі, Велика Британія;

Брюссель у Бельгії;

Бредфорд у Великій Британії;

Манчестер у Британії;

Лондон, Велика Британія;

Афіни, Греція;

Одеса, Україна;

Мальме у Швеції;

Амадора в Португалії;

Дублін в Ірландії.

Що ще варто знати туристам?