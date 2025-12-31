Оказывается, пять городов с самой высокой преступностью в Европе расположены в Великобритании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Кроме того, в первой двадцатке даже оказался один город из Украины.

Интересно "Самый красивый остров в мире" разрушают полупостроенные отели: вот где он расположен

Какие города Европы являются наиболее опасными?

Возглавляет перечень самых опасных городов Европы Марсель – портовый город на юге Франции, что является вторым по численности населения в стране. Марсель – это также старейший город страны, славящийся богатой историей и необычайной красотой.

Исторический район Ле-Панье напоминает музей под открытым небом, а хрустальные пляжи и яркая культура привлекают миллионы туристов ежегодно. Впрочем, Марсель может похвастаться еще и высоким уровнем преступности и особенно насилием, связанным с наркотиками. Министерство юстиции Франции сообщило, что количество подростков, вовлеченных в бандитскую деятельность, за последние 8 лет выросло более чем в четыре раза.

Второе место занял Бирмингем – индекс преступности в городе составляет 63,6, а вот индекс безопасности – только 36,4. Ранее именно Ковентри считалось наиболее опасным местом, и сейчас Бирмингем успешно его потеснил, а Ковентри занял лишь 11-ю позицию, пишет Numbeo.

Также в 20-ке городов с самым высоким уровнем преступности оказался и один украинский город – а именно Одесса с индексом преступности 55,2.

Вот какие города считаются опасными в Европе:

  • Марсель во Франции;
  • Бирмингем в Великобритании;
  • Гренобль во Франции;
  • Неаполь, Италия;
  • Монпелье, Франция;
  • Лион во Франции;
  • Ницца во Франции;
  • Нант во Франции;
  • Льеж, Бельгия;
  • Париж, Франция;
  • Ковентри, Великобритания;
  • Брюссель в Бельгии;
  • Брэдфорд в Великобритании;
  • Манчестер в Великобритании;
  • Лондон, Великобритания;
  • Афины, Греция;
  • Одесса, Украина;
  • Мальме в Швеции;
  • Амадора в Португалии;
  • Дублин в Ирландии.

Что еще стоит знать туристам?