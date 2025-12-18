Греция – это очень популярная страна, где многие мечтают провести свои отпуска. Впрочем, немало местных беспокоятся из-за построения отелей, которые приводят к "разрушению" острова Милос, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно "Надо сидеть дома и никуда не выходить": украинка раскрыла, какие штрафы заплатила в Германии

Почему отели не нравятся местным в Милосе?

Местные жители Милоса, острова, который в 2021 году был признан "самым красивым в мире", убеждены, что он испытывает немалый ущерб из-за новых застроек, вредящих невероятному ландшафту. Милос – это далеко не самый популярный греческий остров.

Другой курорт неподалеку, Санторини, ежегодно принимает 3,4 миллиона туристов, и иногда даже до 17 000 ежедневно. Между тем в 2023 году Милос посетили менее половины этого количества. И уже совсем скоро в Греции начнут действовать новые правила по застройке – и местные жители опасаются, что из-за них строительство не будет закончено, а сам остов испортят недостроенные отели.

Милос – это далеко не единственное место, природной красоте которого угрожает строительство. Группа GeoTenerife уже не один год борется за остановку застройки очаровательного испанского острова.

Многие из этих людей остаются здесь, чтобы блокировать деятельность. Мы давим на правительство, чтобы защитить эту территорию, – поделилась директор группы.

Что известно о новых ограничениях на строительство в Греции?

Греция готовится к масштабному пересмотру правил планирования – и во многих районах и на целых островах строительные ограничения существенно усилят. Появится гораздо больше мест, где запрещено строительство, а также расширятся сроки замораживания строительства на таких островах, как Миконос и Санторини, пишет Greek Reporter.

Вплоть до разработки Специального городского плана правительство приостановило выдачу разрешений на строительство на этих островах.

Какие еще новости Греции стоит знать?