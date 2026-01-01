Чехія – це дуже популярна країна, де зараз живе чимало українців. Втім, не всі перед переїздом знають про основні недоліки та переваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на svyrydka.
Які є мінуси у Чехії?
Перший недолік для українки – це "невиправдано дороге" житло. Причому чимало коштує не лише купівля, але й оренда. Також не подобається дівчині якість обслуговування у Чехії. Вона вважає, що в Українці сфера послуг розвинена набагато краще.
І третій недолік – це медицина. Походу до потрібного лікаря в країні можна чекати дуже довго, а для того, аби туди зрештою потрапити, слід вичекати чималі черги.
Які у Чехії є переваги?
Значний плюс для українців, що переїжджають до Чехії – це те, що мова досить схожа, а значить, її не так складно зрозуміти та вивчити. Окрім того, Чехія дуже зручно розташована у самому центрі Європи. Звідти не тільки не дуже далеко їхати до України, але й загалом зручно подорожувати практично у будь-якому напрямку.
І останній, але не менш вагомий плюс для дівчини – це схожий до українського менталітет, а це робить адаптацію у Чехії набагато простішою.
