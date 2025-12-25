Німеччина – це країна ЄС, де зараз перебуває найбільше українців, і недарма. Українка, що живе там, поділилася кількома плюсами, які вона помітила за два роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Які є плюси життя у Німеччині?

Питна вода з-під крана

Для українки це ідеально, адже раніше їй доводилося набирати воду для дому в автоматах. Натомість у Німеччині воду можна пити прямо з крана.

Простота в одязі

Німцям, за словами українки, взагалі неважливо, як вони виглядають – і ніхто не буде дивитися "косо" через одяг. Попри те, що в Німеччині більшість людей досить забезпечені, до моди там ставляться простіше.

Українка поділилася перевагами життя в Німеччині: дивіться відео

Активні пенсіонери

80-річні бабусі та дідусі їздять на велосипедах, дуже активні та добре виглядають,

– поділилася дівчина.

Високі зарплати

У Німеччині добре оплачуються навіть ті професії, на яких в Україні багато заробити не вдасться: прибиральник, помічник на кухні, вантажник. В Німеччині на зарплату можна дозволити все: і добре харчуватися, і подорожувати, і відпочивати.

Підтримка від держави

У Німеччині дуже гарні соціальні виплати на дітей, та для дорослих, що втратили роботу. А під час пандемії чимало фахівців, як-от музиканти, отримували повні зарплати навіть тоді, коли не могли працювати.

