Чимало українців переїздять за кордон, і Хорватія, можливо, не найпопулярніший вибір, але він має чимало переваг, повідомляє 24 Канал з посиланням на sasha.terletska.

Які переваги життя в Хорватії?

Перша річ, що неймовірно подобається українці у Хорватії – це гарний клімат.

Найнижча температура, яку я застала, були градуси 2 вночі. Весною вітряно, дуже часто дощить, але дуже багато сонячних днів, що для мене просто суперважливо,

– поділилася українка.

Не забула дівчина згадати й про природу. Унікальність Хорватії полягає у неймовірному поєднанні в одному пейзажі моря та гір. І життя у невеликому приморському містечку блогерці дуже подобається – з одного боку її оточує море, з іншого – гори. А за 50 кілометрів в один бік можна дістатися до озер, в інший – до річок та водоспадів.

Українка розповіла про життя у Хорватії: дивіться відео

Окрім того, Хорватія багата на неймовірної краси пішохідні маршрути, і для українки це велика перевага.

Третя причина, що спонукала її до переїзду – це те, що більшість людей у Хорватії знають англійську, незалежно від віку. Втім, дівчина попередила й про те, що ціни у Хорватії можуть виявитися деяким "не по кишені", і особливо в туристичний сезон.

