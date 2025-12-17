Шрі-Ланка – це бажане місце відпустки для багатьох людей. Але після початку життя в країні проявляються і деякі мінуси, про які туристи зазвичай навіть не підозрюють, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Які є мінуси життя на Шрі-Ланці?
Перший мінус на Шрі-Ланці – це відключення світла та погана якість інтернету. Причому його якість погана і в готелях, і в кафе, а також погано працює й мобільний інтернет. А періодично усе відключається, і немає змоги працювати – а це особливо неприємно для людей, що мають віддалену роботу.
Окрім того, в багатьох місцях на Шрі-Ланці немає кондиціонерів, хоча це дуже спекотний регіон. А спати доводиться з кондиціонером завжди, адже якщо його вимкнути, "будеш весь мокрий".
Ще один значний мінус Шрі-Ланки – це велика кількість небезпечних тварин, на яких можна натрапити прямо на вулицях. Втім, українка поділилася, що це не найбільший недолік, адже якщо їх не чіпати, вони не реагуватимуть у відповідь.
А ось чого їй не вистачає – так це різноманіття продуктів у магазинах. За її словами, вибір на острові дуже невеликий.
Тому краще ресторани. Ресторани тут дешеві,
– поділилася українка.
Таксі також дуже сильно відрізняються від звичних, а якщо виїхати з популярних туристичних районів, місцеві можуть просити гроші чи навіть бігти слідом.
