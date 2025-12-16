У понеділок Лувр, що вже постраждав від кризи з пограбуванням, закрив свої двері для відвідувачів через страйк працівників. Вони вимагають термінового ремонту та збільшення штату, а також протестують проти підвищення цін на квитки, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Цікаво "Треба сидіти вдома і нікуди не виходити": українка розкрила, які штрафи заплатила в Німеччині

Чому Лувр закривається?

Після кількох важких місяців для Лувру після пограбування, музей зіштовхнувся ще з кількома проблемами: руйнівним витоком води, що зруйнував чимало цінних експонатів, та навіть побоюваннями щодо безпеки через стелю музею.

І якщо 2100 працівників Лувру проголосують за продовження страйку цього тижня, галерея може зіштовхнутися з частковим чи повним закриттям на кілька днів в один з найважливіших періодів року.

Лувр досі не може оговтатися від крадіжки, що сталася 19 жовтня: банда з чотирьох осіб всього за 7 хвилин пограбувала музей посеред білого дня, викравши коштовності французької корони вартістю у 88 мільйонів євро. Чоловіків вже заарештували та почали розслідування, втім, коштовності знайти не вдалося.

Але вже у листопаді музей спіткала нова біда: витік води пошкодив від 300 до 400 журналів, книг та документів у єгипетському відділі. А ось дев'ять кімнат галереї з давньогрецькою керамікою довелося закрити через побоювання щодо безпеки стелі. Водночас туристи знімають відео, на яких видно, як Лувром навіть поряд з найбільшими шедеврами бігають пацюки.

Пацюки пробралися до Лувру: дивіться відео

Що означає страйк у Луврі?

Усі три профспілки Лувру оголосили про масштабний страйк, що починається в понеділок вранці.

Я ніколи не бачив таких розлючених співробітників,

– поділився охоронець музею, що працює вже 20 років.

У профспілках вважають, що пограбування музею лише пролило світло на труднощі, з якими доводилося стикатися вже роками – скорочення персоналу та недостатнє державне інвестування у музей – попри те, що тільки торік його відвідали 8,7 мільйона туристів.

Окрім того, чимало співробітників виступають проти підвищення Лувром цін на квитки для відвідувачів, що не є громадянами країн ЄС: їм доведеться платити на 45% більше, тобто 32 євро.

Наприклад, як можна стягувати додаткову плату з єгипетських відвідувачів, якщо вони приїжджають, щоб побачити власні роботи в нашій єгипетській колекції? Те саме стосується наших колекцій Месопотамії та інших творів,

– заявила одна з працівниць Лувру.

Що ще про пограбування Лувру варто знати?