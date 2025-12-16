В понедельник Лувр, уже пострадавший от кризиса с ограблением, закрыл свои двери для посетителей из-за забастовки работников. Они требуют срочного ремонта и увеличения штата, а также протестуют против повышения цен на билеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Почему Лувр закрывается?

После нескольких тяжелых месяцев для Лувра после ограбления, музей столкнулся еще с несколькими проблемами: разрушительной утечкой воды, что разрушил немало ценных экспонатов, и даже опасениями относительно безопасности из-за потолка музея.

И если 2100 работников Лувра проголосуют за продолжение забастовки на этой неделе, галерея может столкнуться с частичным или полным закрытием на несколько дней в один из важнейших периодов года.

Лувр до сих пор не может оправиться от кражи, произошедшей 19 октября: банда из четырех человек всего за 7 минут ограбила музей средь бела дня, похитив драгоценности французской короны стоимостью в 88 миллионов евро. Мужчин уже арестовали и начали расследование, впрочем, драгоценности найти не удалось.

Но уже в ноябре музей постигла новая беда: утечка воды повредила от 300 до 400 журналов, книг и документов в египетском отделе. А вот девять комнат галереи с древнегреческой керамикой пришлось закрыть из-за опасений относительно безопасности потолка. В то же время туристы снимают видео, на которых видно, как по Лувру даже рядом с самыми большими шедеврами бегают крысы.

Что означает забастовка в Лувре?

Все три профсоюза Лувра объявили о масштабной забастовке, начинающейся в понедельник утром.

Я никогда не видел таких разъяренных сотрудников,

– поделился охранник музея, работающий уже 20 лет.

В профсоюзах считают, что ограбление музея лишь пролило свет на трудности, с которыми приходилось сталкиваться уже годами – сокращение персонала и недостаточное государственное инвестирование в музей – несмотря на то, что только в прошлом году его посетили 8,7 миллиона туристов.

Кроме того, немало сотрудников выступают против повышения Лувром цен на билеты для посетителей, не являющихся гражданами стран ЕС: им придется платить на 45% больше, то есть 32 евро.

Например, как можно взимать дополнительную плату с египетских посетителей, если они приезжают, чтобы увидеть собственные работы в нашей египетской коллекции? То же касается наших коллекций Месопотамии и других произведений,

– заявила одна из работниц Лувра.

Что еще об ограблении Лувра стоит знать?