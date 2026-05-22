Голова, обнаружена прямо на пляже – это одна из самых важных скульптурных находок во всем регионе Аликанте. Ее возраст – более 2000 лет, ведь она датируется первым или вторым веком до нашей эры, пишет Daily Mail.

Что именно нашли на пляже в Аликанте?

Рабочие, наткнулись на кусок мрамора во время работ на пляже, поразились, когда выяснилось, что скульптура датируется периодом Высокой Римской империи. По мнению археологов, эта белая голова может представлять богиню Венеру – и на пляже она, как ни странно, сохранилась в почти идеальном состоянии, за исключением небольших повреждений носа.

Уже сейчас ученым понятно, что культурная и историческая ценность находки просто неоценима.

Речь идет об одной из важнейших находок римской скульптуры в истории Аликанте и провинции,

– заявил советник по вопросам культуры Аликанте Найма Белджилали.

Работы по восстановлению пляжа Альмадраба пока приостановили – и все для того, чтобы провести полноценные раскопки, пишет New York Post.

Находки на пляже обнаружили уже не впервые

Место пляжа определили как археологическую зону впервые еще 15 лет назад – тогда, еще в 2009 году, там обнаружили остатки римской виллы, связанной с Луцентумом. Археологи подозревают, что это мог быть дом какого-то известного римского гражданина.

А вот что касается недавно найденной головы, ее высота составляет 22,22 сантиметра, а ширина – 19,78 сантиметра. Поэтому эксперты считают, что когда-то эта голова могла быть размещена на подставке в римском патрицианском доме. Впрочем, для подтверждения этого нужно провести дополнительные тесты.

Пляж Альмадраба должен был открыться снова еще до начала летнего сезона – впрочем, из-за находки в этом году туристам придется искать другие пути к морю.

Поэтому какие пляжи выбрать туристам?

К счастью, даже несмотря на то, что один пляж в Аликанте не будет работать из-за раскопок, недостатка в местах для купания путешественники точно не почувствуют. В этом году Испания установила новый рекорд по количеству идеально ухоженных пляжей, получивших награду "Голубой флаг". Поэтому, аж 794 локации отмечены только в 2026 году.

Больше всего роскошных и очень чистых пляжей насчитывается в районах Валенсия, Андалусия и Галиция.