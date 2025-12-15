Навіть перед поїздкою до іншої країни варто дізнатися про звичаї та закони, аби не втрапити у неприємності. А ось перед переїздом до Німеччини точно слід дослідити, які там є штрафи, аби потім не довелося їх сплачувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Які штрафи довелося заплатити українці в Німеччині?

Завантаження з торрента

Після переїзду до Німеччини у березні 2022 українка Поліна ще не знала про високі штрафи за нелегальне завантаження з інтернету ігор та фільмів. Зрештою за це довелося заплатити, і буквально – штраф складав 1300 євро.

Електроскейт

Катання на електроскейті в Німеччині обмежується деякими правилами – зокрема, їздити на них по велодоріжках заборонено – і за це можуть виписати чималий штраф.

Хотіли з нас штраф у 1500 євро, але наша адвокатка вибила 250 євро,

– поділилася українка.

Аварія на велосипеді

Чоловік блогерки зіштовхнувся з німецьким дідусем під час їзди на велосипеді, і той впав та зламав ніс. Українка зізналася, що чекала неймовірно великого штрафу, але виявилося, що "кататися на скейті небезпечніше". За аварію довелося заплатити всього 35 євро.

Їзда без заднього світла на велосипеді

Дівчина розповіла, що в центрі міста в них того ж дня вкрали задні ліхтарі, та поліція все одно оштрафувала пару ввечері на 25 євро.

Щоб не отримувати штрафи, якщо ти живеш в Німеччині, треба сидіти вдома і нікуди не виходити. Бо активне життя тут вести дорого,

– додала блогерка.

Що ще потрібно знати українцям за кордоном?