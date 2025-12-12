Чимало українців живуть у Німеччині чи думають поїхати туди на заробітки. Втім, перед тим, як ухвалювати це рішення, слід дізнатися про несподівані недоліки країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Цікаво Одній групі туристів у Франції доведеться платити додатковий збір: кому саме

Чому українка поїхала з Німеччини?

Перша причина, чому українці не подобається життя в Німеччині – це відчуття, що вона "постійно винна".

Сусіди можуть написати скаргу через звук, що ти феном сушишся після 22:00, неправильне сортування сміття, або ж просто тому, що ти не німець,

– поскаржилася блогерка.

Ввечері вдома потрібно підтримувати тишу, і українка поділилася, що в Німеччині жила у постійному страху, що щось порушить і отримає штраф. І навіть після того, як дівчина вивчила мову та влаштувалася працювати у німецьку компанію, нічого не змінилося.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Ще один великий недолік – це бюрократія. В неї бувало, коли приходив лист про штраф, і у цьому ж листі вже вказувався і відсоток за протермінування його виплати. Окрім того, у Німеччині можна працювати лише на когось, а ось самозайнятість вести дуже складно.

Кінські податки, нескінченні звіти і страх, що ти не так заповнила папірець. Чесно, мені було легше поїхати з Німеччини, ніж будувати там свою кар'єру,

– поділилася українка.

Окрім того, наприкінці року в Німеччині можна отримати "сюрприз" – річний перерахунок за комуналку, після якого ще потрібно доплатити кілька тисяч євро. І українці доводилося витрачати гроші, які вона відкладала на відпустку, на оплату комунальних послуг.

Окрім того, не подобається українці й погода – вісім місяців протягом року у Німеччині волого та йдуть дощі. Останнім недоліком стала медицина – попри те, що українка платить великі гроші за медичне страхування, коли доводиться йти до лікаря, воно не допомагає.

Що ще розповідають українці за кордоном?