Многие украинцы живут в Германии или думают поехать туда на заработки. Впрочем, перед тем, как принимать это решение, следует узнать о неожиданных недостатках страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Почему украинка уехала из Германии?

Первая причина, почему украинке не нравится жизнь в Германии – это ощущение, что она "постоянно виновата".

Соседи могут написать жалобу из-за звука, что ты феном сушишься после 22:00, неправильная сортировка мусора, или же просто потому, что ты не немец,

– пожаловалась блогерша.

Вечером дома нужно поддерживать тишину, и украинка поделилась, что в Германии жила в постоянном страхе, что что-то нарушит и получит штраф. И даже после того, как девушка выучила язык и устроилась работать в немецкую компанию, ничего не изменилось.

Еще один большой недостаток – это бюрократия. У нее бывало, когда приходило письмо о штрафе, и в этом же письме уже указывался и процент за просрочку его выплаты. Кроме того, в Германии можно работать только на кого-то, а вот самозанятость вести очень сложно.

Конские налоги, бесконечные отчеты и страх, что ты не так заполнила бумажку. Честно, мне было легче уехать из Германии, чем строить там свою карьеру,

– поделилась украинка.

Кроме того, в конце года в Германии можно получить "сюрприз" – годовой перерасчет за коммуналку, после которого еще нужно доплатить несколько тысяч евро. И украинке приходилось тратить деньги, которые она откладывала на отпуск, на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, не нравится украинке и погода – восемь месяцев в течение года в Германии влажно и идут дожди. Последним недостатком стала медицина – несмотря на то, что украинка платит большие деньги за медицинское страхование, когда приходится идти к врачу, оно не помогает.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?