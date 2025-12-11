Стоимость жизни в разных странах Европы может существенно отличаться. И Германия известна не только высокими зарплатами, но и немалыми ценами. Поэтому 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova рассказывает, сколько денег приходится тратить на питание в этой стране.
Сколько стоят продукты в Германии?
Украинка в Германии покупает продукты сразу на неделю, а бытовую химию – на месяц вперед. Скупается в большом местном супермаркете, чтобы в одном месте найти все необходимое.
Украинка показала цены в немецких магазинах: смотрите видео
В продуктовую корзину украинки попали:
- тостовый и цельнозерновой хлеб;
- бананы;
- орехи;
- свежий перец, огурцы и помидоры огурцы и помидоры;
- картофель, морковь;
- шпинат;
- 3 вида риса;
- макароны;
- ньокки;
- консервированная кукуруза;
- соусы и консервированные огурцы;
- консервированные сосиски;
- сладости;
- колбасы и мясо.
Те, кто живут в Германии, знают, что лучшее мясо – это курица. Оно дешевле всего. Другие виды мяса – о "крейзи" цены,
– поделилась девушка.
Также блогерша приобрела рыбу и креветки, яйца, сыр, йогурты, протеин, консервированный тунец, намазку на бутерброды. Из химии пришлось купить капсулы для стирки и средство для чистки унитаза.
Все эти покупки украинцы обошлись в 188 евро.
