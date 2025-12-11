Стоимость жизни в разных странах Европы может существенно отличаться. И Германия известна не только высокими зарплатами, но и немалыми ценами. Поэтому 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova рассказывает, сколько денег приходится тратить на питание в этой стране.

Сколько стоят продукты в Германии?

Украинка в Германии покупает продукты сразу на неделю, а бытовую химию – на месяц вперед. Скупается в большом местном супермаркете, чтобы в одном месте найти все необходимое.

Украинка показала цены в немецких магазинах: смотрите видео

В продуктовую корзину украинки попали:

тостовый и цельнозерновой хлеб;

бананы;

орехи;

свежий перец, огурцы и помидоры огурцы и помидоры;

картофель, морковь;

шпинат;

3 вида риса;

макароны;

ньокки;

консервированная кукуруза;

соусы и консервированные огурцы;

консервированные сосиски;

сладости;

колбасы и мясо.

Те, кто живут в Германии, знают, что лучшее мясо – это курица. Оно дешевле всего. Другие виды мяса – о "крейзи" цены,

– поделилась девушка.

Также блогерша приобрела рыбу и креветки, яйца, сыр, йогурты, протеин, консервированный тунец, намазку на бутерброды. Из химии пришлось купить капсулы для стирки и средство для чистки унитаза.

Все эти покупки украинцы обошлись в 188 евро.

