Вартість життя у різних країнах Європи може суттєво відрізнятися. І Німеччина відома не лише високими зарплатами, але й чималими цінами. Тож 24 Канал з посиланням на mrs.faustova розповідає, скільки грошей доводиться витрачати на харчування в цій країні.

Скільки коштують продукти в Німеччині?

Українка в Німеччині купує продукти одразу на тиждень, а побутову хімію – на місяць вперед. Скупляється у великому місцевому супермаркеті, аби в одному місці знайти усе необхідне.

Українка показала ціни в німецьких магазинах: дивіться відео

До продуктового кошика українки потрапили:

тостовий та цілозерновий хліб;

банани;

горіхи;

свіжий перець, огірки та помідори;

картопля, морква;

шпинат;

3 види рису;

макарони;

ньоки;

консервована кукурудза;

соуси та консервовані огірки;

консервовані сосиски;

солодощі;

ковбаси та м'ясо.

Ті, хто живуть в Німеччині, знають, що найкраще м'ясо – це курка. Воно дешевше за все. Інші види м'яса – про "крейзі" ціни,

– поділилася дівчина.

Також блогерка придбала рибу та креветки, яйця, сир, йогурти, протеїн, консервований тунець, намазку на бутерброди. З хімії довелося купити капсули для прання та засіб для чищення унітаза.

Усі ці покупки українці обійшлися у 188 євро.

