Вартість життя у різних країнах Європи може суттєво відрізнятися. І Німеччина відома не лише високими зарплатами, але й чималими цінами. Тож 24 Канал з посиланням на mrs.faustova розповідає, скільки грошей доводиться витрачати на харчування в цій країні.
Скільки коштують продукти в Німеччині?
Українка в Німеччині купує продукти одразу на тиждень, а побутову хімію – на місяць вперед. Скупляється у великому місцевому супермаркеті, аби в одному місці знайти усе необхідне.
Українка показала ціни в німецьких магазинах: дивіться відео
До продуктового кошика українки потрапили:
- тостовий та цілозерновий хліб;
- банани;
- горіхи;
- свіжий перець, огірки та помідори;
- картопля, морква;
- шпинат;
- 3 види рису;
- макарони;
- ньоки;
- консервована кукурудза;
- соуси та консервовані огірки;
- консервовані сосиски;
- солодощі;
- ковбаси та м'ясо.
Ті, хто живуть в Німеччині, знають, що найкраще м'ясо – це курка. Воно дешевше за все. Інші види м'яса – про "крейзі" ціни,
– поділилася дівчина.
Також блогерка придбала рибу та креветки, яйця, сир, йогурти, протеїн, консервований тунець, намазку на бутерброди. З хімії довелося купити капсули для прання та засіб для чищення унітаза.
Усі ці покупки українці обійшлися у 188 євро.
