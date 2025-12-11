Украинка Полина после двух лет в Германии раскрыла недостатки этой страны и рассказала, почему решила переехать из нее, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.
Интересно "Чрезмерная пунктуальность": в Испании женщину уволили по очень необычной причине
Почему украинка решила уехать из Германии?
Первым недостатком Германии для украинки стала погода.
Я как метеозависимая просто не могу жить в постоянной серости и дождях. Постоянные депрессивные настроения, мы платили большие деньги за аренду и хотели вырваться в другую страну в тепло,
– поделилась украинка.
А поездки за границу из Германии каждый раз обходились достаточно дорого. Кроме того, в регионе, где жила украинка, ветры были такие сильные, что за два года у нее сломались 7 зонтиков.
Второй большой недостаток – это медицина. Несмотря на то, что и украинка, и ее муж имели недешевое медицинское страхование, попасть к врачам было очень сложно, и даже когда это удавалось, обычно это были случаи, что не покрывало страхование. А значит, приходилось платить дополнительно.
Украинка рассказала о недостатках жизни в Германии: смотрите видео
Кроме того, проблемы есть и с походами к ветеринару: немецкие друзья украинки должны были ехать за границу, чтобы сделать операцию собаке, ведь так получалось дешевле и быстрее.
Украинка заметила также, что за последние полгода ее жизни в Германии отношение к украинцам начало значительно ухудшаться.
Я столкнулась с ненавистью к украинцам и обвинениями нас во всех проблемах – поднятии цен на все и что мы живем на их налоги. Мы оба с мужем сами работаем, но к нам сразу плохо относятся просто потому что мы украинцы,
– рассказала девушка.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинская учительница, работавшая в Германии, рассказала, что ее там очень удивило. В частности, чрезмерная и неоплачиваемая работа там воспринимается не как "геройство", а как подхалимство и попытка понравиться директору школы.
Между тем украинка, живущая в Испании, рассказала, что ее больше всего удивляет в стране. К некоторым привычкам испанцев – например, ужинать практически ночью, она еще не привыкла.