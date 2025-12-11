Многие украинцы не только летают в Испанию на отдых, но и думают о переезде в страну. И поиск жилья там – это одна из самых сложных частей всего процесса, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Интересно "Все делается супермедленно": 5 вещей, которые бесят украинку в Испании

Как дешево арендовать жилье в Испании?

Украинке Полине пришлось несколько раз переезжать в Испанию, и она уже знает и о лайфхаках, и о популярных мошеннических схемах в стране и способах в них не попасть. Первый ее совет – искать квартиры на двух самых популярных испанских сайтах – а это Idealista и Fotocasa.

Украинка рассказала о лайфхаках для аренды жилья в Испании: смотрите видео

Кроме того, она советует всегда писать владельцам квартир на испанском языке. Найти квартиру в Испании вполне возможно без риелтора – украинка искала сама именно застройщиков, и ей удалось.

А первый раз сняла через риелторку, заплатила ей огромную комиссию (69 414 гривен), чтобы на долгий срок жить именно здесь, а она мне подложила свинью, и сейчас нас выселяют,

– пожаловалась девушка.

Поэтому блогерша советует обратить внимание на несколько факторов, которые могут свидетельствовать о неудачный договор аренды:

предлагают аренду на 11 месяцев с возможностью продления . Девушка рассказала, что в таком случае могут легко выселить, ведь легко продлить можно только контракты, стартующие от 12 месяцев;

. Девушка рассказала, что в таком случае могут легко выселить, ведь легко продлить можно только контракты, стартующие от 12 месяцев; говорят заплатить за бронь квартиры . В таком случае вроде бы ее не сдадут никому другому, пока вы смотрите другие варианты. Впрочем, это популярное мошенничество, и потом доказать, что вы что-то платили, почти невозможно;

. В таком случае вроде бы ее не сдадут никому другому, пока вы смотрите другие варианты. Впрочем, это популярное мошенничество, и потом доказать, что вы что-то платили, почти невозможно; сами узнайте о районе, в котором квартира. Риэлторы в Испании идут на различные хитрости, чтобы показать квартиры в лучшем свете. Например, если в районе происходит строительство, вас поведут туда в тихие дни, когда его не слышно. А если окна выходят на детский сад, квартиру покажут в выходной день.

Последнее, что с удивлением поняла украинка, что "бросают" после приезда в Испанию не сами испанцы, а именно другие украинцы.

Какие еще новости из Испании стоит знать?