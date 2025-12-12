Если вы мечтали о том, чтобы посетить Францию на круизном лайнере, придется заплатить больше – ведь отныне пассажиры этого транспорта вынуждены платить еще 15 евро туристического сбора, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Кому придется платить дополнительный сбор во Франции?

Во Франции ожидают, что новый сбор, который будут платить пассажиры круизных лайнеров, позволит собрать до 75 миллионов евро в год – и его планируют использовать для сохранения уязвимых прибрежных районов страны.

Индустрия круизных судов во Франции с годами только растет, и только в 2023 году во Францию более 3,8 миллиона пассажиров прибыли именно таким образом. Новый налог основан на модели "загрязнитель платит", и она требует от тех, кто ответственен за загрязнение, также покрывать расходы на контроль и предотвращение вреда, пишет Euronews.

Ежегодно круизные лайнеры только в Европе выбрасывают семь миллионов тонн CO2. Но новый налог вступит в силу только при условии, если его одобрят в нижней палате французского парламента. Ожидается, что обсуждение пройдет позже в декабре, и тогда же состоится и окончательное голосование.

Между тем правительство Эммануэля Макрона выступает против этого сбора: там отмечают сложности разграничения паромов и круизных лайнеров.

Но французские прибрежные города уже начали мероприятия по ограничению количества круизных лайнеров, которые могут прибывать в порты. Недавно в Каннах запретили всем судам, имеющим более 1000 пассажиров, заходить в свою гавань вплоть до 1 января следующего года. А Ницца тем временем ограничила количество круизных лайнеров до 65 в год.

