Шри-Ланка – это желанное место отпуска для многих людей. Но после начала жизни в стране проявляются и некоторые минусы, о которых туристы обычно даже не подозревают.

Какие есть минусы жизни на Шри-Ланке?

Первый минус на Шри-Ланке – это отключение света и плохое качество интернета. Причем его качество плохое и в отелях, и в кафе, а также плохо работает и мобильный интернет. А периодически все отключается, и нет возможности работать – а это особенно неприятно для людей, имеющих удаленную работу.

Кроме того, во многих местах на Шри-Ланке нет кондиционеров, хотя это очень жаркий регион. А спать приходится с кондиционером всегда, ведь если его выключить, "будешь весь мокрый".

Еще один значительный минус Шри-Ланки – это большое количество опасных животных, на которых можно наткнуться прямо на улицах. Впрочем, украинка поделилась, что это не самый большой недостаток, ведь если их не трогать, они не будут реагировать в ответ.

А вот чего ей не хватает – так это разнообразия продуктов в магазинах. По ее словам, выбор на острове очень небольшой.

Поэтому лучше рестораны. Рестораны здесь дешевые,

– поделилась украинка.

Такси также очень сильно отличаются от привычных, а если выехать из популярных туристических районов, местные могут просить деньги или даже бежать следом.

