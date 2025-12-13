Украинка, переехавшая в Испанию, рассказала, кому не стоит переезжать в эту страну – ведь далеко не всем подойдет ритм жизни и уровень заработков там, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Стоит ли переезжать в Испанию?

Украинка рассказала, что Испания – это настоящий рай для удаленных работников, а вот тем, кто не имеет возможности работать так, стоит задуматься перед переездом.

Если вы хотите искать работу на месте, то очень важно, чем же вы занимаетесь, и сколько денег у вас отложено. Пока вы ищете работу, подтягиваете испанский язык, или учите его с нуля, вам нужно где-то жить,

– поделилась украинка.

Кроме того, она рассказала, что в крупных городах, где есть больше работы, и цены намного выше. Проще будет найти работу людям, работающих в сферах ремонта, красоты или уборки и хотят работать на украинцев в Испании. А вот для того, чтобы работать на испанских работодателей, уже нужно знание языка.

Украинка рассказала о переезде в Испанию: смотрите видео

Все, с кем я общаюсь и кто хорошо чувствует себя в Испании, работают удаленно не на Испанию. А также здесь хорошо себя чувствуют те, кто связаны с частным медицинским страхованием, туризмом и работой риэлтора,

– добавила блогерша.

Также она призналась, что если бы не имела удаленной работы, то на переезд в Испанию не решилась бы. Вместо этого она бы жила в таких странах, как Германия или Нидерланды, где зарплаты намного выше.

