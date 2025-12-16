Поэтому 24 Канал со ссылкой на sho_pilgrim рассказывает, что лучше не делать в Японии.

Какие украинские привычки будут странными в Японии?

Некоторые вещи, которые украинцам кажутся совсем привычными, у японцев будут вызывать удивление. Более того – они будут считаться "красными флажками".

Цветы

В Украине считается нормальным часто дарить цветы – так проявляют внимание и привязанность. А вот в Японии если дарить цветы без повода, это могут не воспринять хорошо.

У нас почти никто так не демонстрирует чувства. Японцы считают, что слово или подарки – это легко. Самое ценное – это делать добро тихо, без показухи,

– рассказал японец.

Знакомство с родителями

В Украине, по словам блогера, пригласить парня или девушку на семейный ужин – это мило. А вот в Японии это будет сигналом, что пара уже серьезно задумывается о браке.

И в Японии не стоит знакомить партнера с родителями, пока отношения еще не длятся достаточно долго.

Японец рассказал о различиях в культурах между странами: смотрите видео

Частые звонки семье

В Украине считается нормой часто общаться с родными, а вот в Японии это может быть знаком, что человек все еще зависит от семьи.

Когда я был молодым, я ни разу не слышал от друзей фразу: "Я люблю свою маму". Для японцев это звучало бы даже странно или слишком эмоционально. В Японии культура сдерживать чувства, в Украине наоборот – чувства теплые и открытые,

– добавил японец.

И именно поэтому мужчине так интересно жить в Украине.

