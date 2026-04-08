Как свидетельствуют обсуждения в соцсетях, в частности на Reddit, персоналу нередко приходится сталкиваться с по-настоящему неприятными и даже отвратительными находками.

Смотрите также Ryanair изменит правила относительно багажа для путешественников: везти можно будет больше

Какие самые странные вещи находили в номерах отелей?

Некоторые из них настолько шокируют, что работники запоминают эти случаи надолго. Одним из самых странных инцидентов стала история с "маршмелоу-пистолетами". По словам работника, номер после празднования дня рождения подростков был буквально покрыт липкими сладостями – на стенах, мебели, телевизоре и даже потолке. Уборка заняла целый день, а родителям гостей пришлось оплачивать нанесенный ущерб.

Не менее неприятными являются случаи, связанные с антисанитарией. Один из работников рассказал, что все полотенца и постель в номере были пропитаны мочой, из-за чего их пришлось полностью утилизировать, а номер временно закрыть для уборки.



Еще более шокирующей стала история, когда горничная нашла чашку, наполненную фекалиями. По словам сотрудника, такие ситуации являются одними из худших аспектов работы, с которыми приходится сталкиваться персоналу. Иногда опасность может быть и неочевидной.

Например, одна из работниц съела оставленные в номере домашние брауни, не подозревая, что они содержат каннабис. В результате ей стало плохо, и пришлось вызывать скорую помощь.

Где в отеле нельзя оставлять ценные вещи?

Во время путешествий многие туристы пытаются спрятать деньги, документы или драгоценности "в надежных местах" в номере, однако именно эти тайники чаще всего первыми проверяют злоумышленники. Как отмечает издание Travel+Leisure, воры хорошо знают типичные привычки гостей и действуют по предполагаемому сценарию.

В частности, они часто осматривают ящики в ванной комнате, тумбочки возле кровати, косметички, карманы на молнии в чемоданах и передние отделения рюкзаков. Именно там большинство людей оставляет деньги, украшения или документы, считая эти места незаметными. Однако для опытных воров это – первые точки проверки.

Какие регионы Европы оказались в списке антипутешествий?

Популярные туристические локации Европы, в частности Балкон Джульетты в Вероне, картина "Мона Лиза" в Париже и гондольные прогулки в Венеции, вошли в перечень "антипутешествий" на 2026 год. Причиной стали чрезмерные толпы туристов, длинные очереди и общая перегрузка этих мест.

Специалисты советуют путешественникам по возможности обходить такие направления, ведь ожидания часто не оправдываются: из-за большого количества людей и высоких цен впечатления от посещения могут оказаться значительно хуже, чем ожидалось.