Як свідчать обговорення в соцмережах, зокрема на Reddit, персоналу нерідко доводиться стикатися з по-справжньому неприємними і навіть огидними знахідками.

Які найдивніші речі знаходили в номерах готелів?

Деякі з них настільки шокують, що працівники запам'ятовують ці випадки надовго. Одним із найбільш дивних інцидентів стала історія з "маршмелоу-пістолетами". За словами працівника, номер після святкування дня народження підлітків був буквально вкритий липкими солодощами – на стінах, меблях, телевізорі та навіть стелі. Прибирання зайняло цілий день, а батькам гостей довелося оплачувати завдані збитки.

Не менш неприємними є випадки, пов'язані з антисанітарією. Один із працівників розповів, що всі рушники та постіль у номері були просочені сечею, через що їх довелося повністю утилізувати, а номер тимчасово закрити для прибирання.



Які найогидніші речі залишали гості в готелях / Фото Unsplash

Ще більш шокуючою стала історія, коли покоївка знайшла чашку, наповнену фекаліями. За словами співробітника, такі ситуації є одними з найгірших аспектів роботи, з якими доводиться стикатися персоналу. Іноді небезпека може бути й неочевидною.

Наприклад, одна з працівниць з'їла залишені в номері домашні брауні, не підозрюючи, що вони містять канабіс. У результаті їй стало зле, і довелося викликати швидку допомогу.

Де в готелі не можна залишати цінні речі?

Під час подорожей багато туристів намагаються сховати гроші, документи чи коштовності "у надійних місцях" у номері, однак саме ці схованки найчастіше першими перевіряють зловмисники. Як зазначає видання Travel+Leisure, злодії добре знають типові звички гостей і діють за передбачуваним сценарієм.

Зокрема, вони часто оглядають шухляди у ванній кімнаті, тумбочки біля ліжка, косметички, кишені на блискавці у валізах та передні відділення рюкзаків. Саме там більшість людей залишає гроші, прикраси чи документи, вважаючи ці місця непомітними. Проте для досвідчених крадіїв це – перші точки перевірки.

Популярні туристичні локації Європи, зокрема Балкон Джульєтти у Вероні, картина "Мона Ліза" у Парижі та гондольні прогулянки у Венеції, увійшли до переліку "антиподорожей" на 2026 рік. Причиною стали надмірні натовпи туристів, довгі черги та загальне перевантаження цих місць.

Фахівці радять мандрівникам по можливості оминати такі напрямки, адже очікування часто не виправдовуються: через велику кількість людей і високі ціни враження від відвідування можуть виявитися значно гіршими, ніж очікувалося.