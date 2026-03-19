В Європі є чимало місць, що зачаровують туристів з року в рік: Колізей у Римі, Букінгемський палац, прозора вода на грецьких узбережжях. Але деякі місця залишають мандрівників з самим лише великим розчаруванням, пише Express.

Цікаво Гриль з діамантами та шматок метеорита: 10 найдивніших речей, що забували в літаках у 2025

Які місця в Європі краще пропустити у 2026?

Балкон Джульєтти у Вероні

Ця видатна пам'ятка очолює список – але попри її "зв'язок" з Шекспіром, насправді балкону навіть не існувало до 1930-х років. Наразі там можна зустріти дуже великі черги та натовпи, що вишукуються, аби зробити ідеальні знімки – але це точно не місце, де Джульєтта зізнавалася у забороненому коханні до Ромео.

Мона Ліза у Парижі

Дуже незвично побачити цей загальновизнаний у світі шедевр у подібному списку. Втім, саме слава й призвела до "занепаду" картини, пише Telegraph. Зараз вам доведеться вистояти у довгій черзі перед тим, як побачити невелике полотно, і навіть так огляд затулятиме ціле море телефонів.

Прогулянка на гондолі у Венеції

Італійське місто вже не один рік відоме передусім тим, що потерпає через надмірний туризм. І мешканці вимагають впровадження все суворіших правил, аби зберегти принаймні залишки автентичності містечка.

І через неймовірну популярність поїздок на гондолах зараз за них доводиться віддавати часто непомірні суми – близько 90 євро за пів години.

Що ще варто знати туристам?