Тож 24 Канал з посиланням на sho_pilgrim розповідає, що краще не робити у Японії.
Які українські звички будуть дивними у Японії?
Деякі речі, які українцям здаються зовсім звичними, у японців викликатимуть здивування. Ба більше – вони вважатимуться "червоними прапорцями".
Квіти
В Україні вважається нормальним часто дарувати квіти – так проявляють увагу та прив'язаність. А ось в Японії якщо дарувати квіти без приводу, це можуть не сприйняти добре.
У нас майже ніхто так не демонструє почуття. Японці вважають, що слово чи подарунки – це легко. Найцінніше – це робити добро тихо, без показухи,
– розповів японець.
Знайомство з батьками
В Україні, за словами блогера, запросити хлопця чи дівчину на сімейну вечерю – це мило. А ось в Японії це буде сигналом, що пара вже серйозно замислюється про шлюб.
І в Японії не варто знайомити партнера з батьками, поки стосунки ще не тривають досить довго.
Японець розповів про відмінності у культурах між країнами: дивіться відео
Часті дзвінки родині
В Україні вважається нормою часто спілкуватися з рідними, а ось у Японії це може бути знаком, що людина все ще залежить від сім'ї.
Коли я був молодим, я жодного разу не чув від друзів фразу: "Я люблю свою маму". Для японців це звучало б навіть дивно чи занадто емоційно. У Японії культура стримувати почуття, в Україні навпаки – почуття теплі та відкриті,
– додав японець.
І саме через це чоловікові так цікаво жити в Україні.
