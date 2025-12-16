Тож 24 Канал з посиланням на sho_pilgrim розповідає, що краще не робити у Японії.

Які українські звички будуть дивними у Японії?

Деякі речі, які українцям здаються зовсім звичними, у японців викликатимуть здивування. Ба більше – вони вважатимуться "червоними прапорцями".

Квіти

В Україні вважається нормальним часто дарувати квіти – так проявляють увагу та прив'язаність. А ось в Японії якщо дарувати квіти без приводу, це можуть не сприйняти добре.

У нас майже ніхто так не демонструє почуття. Японці вважають, що слово чи подарунки – це легко. Найцінніше – це робити добро тихо, без показухи,

– розповів японець.

Знайомство з батьками

В Україні, за словами блогера, запросити хлопця чи дівчину на сімейну вечерю – це мило. А ось в Японії це буде сигналом, що пара вже серйозно замислюється про шлюб.

І в Японії не варто знайомити партнера з батьками, поки стосунки ще не тривають досить довго.

Японець розповів про відмінності у культурах між країнами: дивіться відео

Часті дзвінки родині

В Україні вважається нормою часто спілкуватися з рідними, а ось у Японії це може бути знаком, що людина все ще залежить від сім'ї.

Коли я був молодим, я жодного разу не чув від друзів фразу: "Я люблю свою маму". Для японців це звучало б навіть дивно чи занадто емоційно. У Японії культура стримувати почуття, в Україні навпаки – почуття теплі та відкриті,

– додав японець.

І саме через це чоловікові так цікаво жити в Україні.

