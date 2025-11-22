Своїми враженнями про Україну він поділився у відео в тіктоці, передає 24 Канал.
За його словами, в деяких аспектах Україна має переваги навіть над технологічно розвиненою Японією.
Які переваги має Україна?
- Українці набагато привітніші та відкритіші
Першою і найбільш помітною відмінністю він назвав людей. Японець розповів, що в Україні його постійно дивувала щирість і відкритість українців: люди не соромляться заговорити першими, можуть легко допомогти перехожому та охоче вступають у діалог навіть з незнайомцями.
За його словами, у Японії більшість людей набагато стриманіші та сором'язливі, тому спонтанні розмови на вулиці або у транспорті трапляються дуже рідко.
- Красива природа – буквально за крок від міста
Японець відзначив і українську природу. Його вразило, що навіть неподалік великих міст можна знайти мальовничі місцини, парки, ліси та водойми. У Японії, каже він, щоб побачити "справжню" природу, потрібно довго їхати за межі мегаполісів, адже міська забудова дуже щільна. Українські краєвиди він назвав одним із найприємніших відкриттів поїздки.
- Адміністративні процедури простіші та швидші
Ще одна несподівана перевага України – сучасні державні сервіси та простота адміністративних процедур. Японець зізнався, що оформлення документів, довідок чи реєстраційних послуг в Україні виявилося набагато швидшим і менш бюрократичним, ніж він звик на батьківщині. Особливо його вразили цифрові сервіси, які дозволяють багато питань вирішувати онлайн.
Цікаво! Як пише VoxUkraine, Україна прогресує у цифровізації і є однією з лідерів серед країн Східної Європи за певними послугами. Український застосунок "Дія" отримав міжнародне визнання. Він об'єднує понад 20 державних послуг, включно з електронними документами (паспорт, водійське посвідчення, страхування тощо). Україна навіть отримала нагороди від ЄС за інновації в e-governance.
Японець розповів, чим Україна краща за його рідну країну: дивіться відео
