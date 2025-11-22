Своїми враженнями про Україну він поділився у відео в тіктоці, передає 24 Канал.

За його словами, в деяких аспектах Україна має переваги навіть над технологічно розвиненою Японією.

Які переваги має Україна?

Українці набагато привітніші та відкритіші

Першою і найбільш помітною відмінністю він назвав людей. Японець розповів, що в Україні його постійно дивувала щирість і відкритість українців: люди не соромляться заговорити першими, можуть легко допомогти перехожому та охоче вступають у діалог навіть з незнайомцями.

За його словами, у Японії більшість людей набагато стриманіші та сором'язливі, тому спонтанні розмови на вулиці або у транспорті трапляються дуже рідко.

Красива природа – буквально за крок від міста

Японець відзначив і українську природу. Його вразило, що навіть неподалік великих міст можна знайти мальовничі місцини, парки, ліси та водойми. У Японії, каже він, щоб побачити "справжню" природу, потрібно довго їхати за межі мегаполісів, адже міська забудова дуже щільна. Українські краєвиди він назвав одним із найприємніших відкриттів поїздки.

Адміністративні процедури простіші та швидші

Ще одна несподівана перевага України – сучасні державні сервіси та простота адміністративних процедур. Японець зізнався, що оформлення документів, довідок чи реєстраційних послуг в Україні виявилося набагато швидшим і менш бюрократичним, ніж він звик на батьківщині. Особливо його вразили цифрові сервіси, які дозволяють багато питань вирішувати онлайн.

Цікаво! Як пише VoxUkraine, Україна прогресує у цифровізації і є однією з лідерів серед країн Східної Європи за певними послугами. Український застосунок "Дія" отримав міжнародне визнання. Він об'єднує понад 20 державних послуг, включно з електронними документами (паспорт, водійське посвідчення, страхування тощо). Україна навіть отримала нагороди від ЄС за інновації в e-governance.

Японець розповів, чим Україна краща за його рідну країну: дивіться відео

