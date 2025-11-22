Українка, що живе у Стокгольмі, поділилася кількома мінусами Швеції, які помітила за час життя у країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на sweden_travel.

Які є мінуси у житті у Швеції?

Попри те, що Швеція – це країна з дуже високим рівнем життя (середня зарплатня тут складає приблизно 3 600 євро), та все ж тут вистачає і недоліків. Українка Юлія поділилася кількома з них.

Високі ціни

У Швеції ціни "кусаються" і на послуги, і на продукти. А останні вважаються й взагалі одними з найдорожчих у Європі.

Соціалізація

Почати нове життя за кордоном – непросто, а у Швеції це й взагалі завдання з зірочкою. Українка помітила, що соціалізуватися серед шведів складно: вони не відмовляють у допомозі, та дружити не поспішають.

Очікування

У країні не бракує бюрократії – часто на документи доводиться чекати місяцями. І та сама ситуація з багатьма послугами: в країні непросто записатися до лікаря чи навіть викликати майстра з ремонту додому.

Клімат

Швеція – це країна, що відома своїм суворим кліматом, тож темінь та холод там тривають понад половину року. І навіть влітку спекотно може бути тільки в деяких регіонах.

Високі податки

Також Швеція відома як одна з країн світу з найвищими податками.

Звісно, це відчувається на якості життя тут, та якщо зарплата в тебе не 50 тисяч крон, то податок гарно б'є по гаманцю,

– поділилася українка.

