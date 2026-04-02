Епіцентром землетрусу стала північна частина Молуккського моря. В результаті природного явища загинула одна людина, а також зафіксовані руйнування будинків і навіть невеликі хвилі цунамі, пише Reuters.

Що відомо про землетрус в Індонезії?

Метеорологічне агентство країни повідомило, що руйнівні хвилі зафіксували у п'яти різних точках, і найвища з них досягла 0,75 метра на півночі острова Сулавесі. Окрім того, зафіксували й близько 50 афтершоків, і найбільший з них досягнув магнітуди у 5,8 бала.

Внаслідок землетрусу загинув один мешканець міста Манадо – частина будівлі, у якій він перебував, обвалилася. Також вже повідомляють про пошкодження низки житлових будинків та однієї церкви, проте масштаб руйнувань досі оцінюють, пише BBC.

Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 35 кілометрів між Філіппінами та малайзійським штатом Сабах. Та попри відносну близькість (580 та 1000 кілометрів) до густонаселених островів, експерти все ж вважають ймовірність нових жертв низькою.

Водночас влада наполягає, що варто зберігати пильність, адже повторні поштовхи досі можливі. У зв'язку з цим місцевим мешканцям радять триматися якомога далі від пошкоджених будівель та дотримуватися вказівок місцевих служб.

Спершу через землетрус також оголосили попередження про цунамі, та його досить швидко скасували. Відсутність руйнівних хвиль та значної загрози підтвердили також Філіппіни та Малайзія.

До слова, для Індонезії землетруси – це не дивина, адже країна розташована у зоні Тихоокеанського кільця – а це один з найбільш сейсмоактивних регіонів у світі. Лише за останні пів століття в радіусі 250 кілометрів вже відбувалися інші потужні землетруси. На щастя, жоден з них не мав катастрофічних наслідків.

