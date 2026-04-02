Эпицентром землетрясения стала северная часть Молуккского моря. В результате природного явления погиб один человек, а также зафиксированы разрушения домов и даже небольшие волны цунами, пишет Reuters.

Что известно о землетрясении в Индонезии?

Метеорологическое агентство страны сообщило, что разрушительные волны зафиксировали в пяти различных точках, и самая высокая из них достигла 0,75 метра на севере острова Сулавеси. Кроме того, зафиксировали и около 50 афтершоков, и самый большой из них достиг магнитуды в 5,8 балла.

В результате землетрясения погиб один житель города Манадо – часть здания, в котором он находился, обвалилась. Также уже сообщают о повреждении ряда жилых домов и одной церкви, однако масштаб разрушений до сих пор оценивают, пишет BBC.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 35 километров между Филиппинами и малайзийским штатом Сабах. Но несмотря на относительную близость (580 и 1000 километров) к густонаселенным островам, эксперты все же считают вероятность новых жертв низкой.

В то же время власти настаивают, что стоит сохранять бдительность, ведь повторные толчки до сих пор возможны. В связи с этим местным жителям советуют держаться подальше от поврежденных зданий и следовать указаниям местных служб.

Сначала из-за землетрясения также объявили предупреждение о цунами, и его довольно быстро отменили. Отсутствие разрушительных волн и значительной угрозы подтвердили также Филиппины и Малайзия.

К слову, для Индонезии землетрясения – это не редкость, ведь страна расположена в зоне Тихоокеанского кольца – а это один из самых сейсмоактивных регионов в мире. Только за последние полвека в радиусе 250 километров уже происходили другие мощные землетрясения. К счастью, ни одно из них не имело катастрофических последствий.

