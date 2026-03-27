При планировании отпуска нужно учесть невероятное количество факторов: отели, места назначения, экскурсии, билеты и тому подобное. И во всей этой суете многие даже не задумываются о том, чтобы выбирать места в самолете. Но даже если перелет планируется короткий, они все еще имеют значение, пишет Express.

Какие места в самолете худшие?

Полет в самолете – это уже старт путешествия, и неправильно выбранное место может его быстро испортить. В частности, если вы опасаетесь турбулентности, некоторые места могут оказаться особенно неудачными, пишет The Sun.

Сильнее всего турбулентность в задней части самолета, поэтому если вы считаете себя чувствительными к раскачкам, или же боитесь полетов, тогда лучше выбрать другие места. А вот самая стабильная часть расположена под крыльями.

Впрочем, турбулентность – это далеко не единственная проблема, что может постигнуть в самолете. Поэтому эксперт по путешествиям Андреа Платания поделилась местами, о выборе которых пассажиры жалеют чаще всего.

11A и 11F

Первая пара мест – это не такой удачный выбор, как может показаться. Эти места расположены как раз в середине самолета, и это лишает вас многих мелких удобств. Например, бортпроводники обычно начинают обслуживание с конца самолета, и вы быстро обнаружите, что немало популярных закусок, блюд и даже напитков уже заканчиваются, когда тележка доберется до вас.

Кроме того, эти места расположены довольно далеко от туалета.

30E и 30F

Такие места, как 30E и 30F, обычно расположены очень близко к туалетам, и это создает много препятствий, – делится эксперт.

И дело здесь не только в близости ко многим неприятным запахам, но и в постоянном движении вокруг вас. Очень часто пассажиры стоят в очереди в проходе, ходят туда-сюда, и может возникнуть ощущение, как будто вы сидите в коридоре, а не в собственном пространстве.

30A и 30F

Самая большая проблема с этими сиденьями заключается в комфорте, когда речь идет об откидывании спинки или попытке вытянуть ноги. Во многих самолетах эти сиденья имеют очень ограниченный угол наклона, или спинка не откидывается вообще. Очень часто люди осознают это только в момент, когда уже сели на выбранное место.

