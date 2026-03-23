Уже в это воскресенье большинство европейцев "потеряют" один час, ведь переведут часы вперед. И ещё опрос 2018 года показал, что 84% граждан ЕС против этого явления, пишет Euronews.

В каких странах Европы переходят на летнее время?

Сейчас системы перехода на "летнее" и "зимнее" время в мире придерживается лишь 60 государств – в частности, это страны Европы, Канада, Израиль и большинство штатов США. Впрочем, есть только одна страна в Европе, что не переводит часы – и это Исландия, пишет UniverPL.

Зато жители этой страны в течение всего года пользуются всемирным координированным временем (UTC+0). Большинство стран Африки и Азии также не переводят часы – и отказ связан с сомнительной экономией ресурсов, а также потенциальным негативным влиянием на здоровье населения.

Почему в Европе до сих пор сезонно переводят часы?

Научные исследования показывают, что смена часов может нарушить адаптацию организма к солнечному свету, а также приводит к недосыпанию и даже влияет на ряд заболеваний – и, кроме того, оказывается, противоречит первоначальной цели практики – экономии энергии, объясняет Адриана Геуль Санс.

Заместитель директора Инициативы использования времени объясняет, что благодаря интернету и развитию технологий потребление электроэнергии изменилось, и сейчас уже совсем не помогает экономить энергию.

Еще в 2018 году Европейская Комиссия попыталась прекратить перевод часов раз в полгода с помощью директивы. И несмотря на то, что Европарламент одобрил ее подавляющим количеством голосов, страны так и не смогли прийти к согласию и до сих пор блокируют предложение.

А правительствам не рекомендуется действовать в этих вопросах самостоятельно, ведь ЕС хочет, чтобы любые переходы были одновременными, чтобы защитить функционирование единого рынка. Впрочем, даже принятие решения о прекращении перевода часов не означает конец проблемы: до сих пор не договорено, должно остаться зимнее, или летнее время.

