Наибольшее количество аварий в Польше зафиксировали в Кракове, Лодзи и Варшаве. Впрочем, наиболее опасными с точки зрения дорожного движения городами все же оказались другие, пишет InPoland.

Интересно Чем CUKR отличается от карты побыту: что она дает и как получить украинцам в Польше

В каких городах Польши больше всего автомобильных аварий?

Если учитывать только количество аварий, то столица Польши, а также Краков и Лодзь отрываются далеко вперед от остальных. Причина заключается в том, что это крупные города, где автомобилей в целом больше. А вот если подсчитывать количество аварий на жителя, тогда вырисовывается совсем другая картина.

Поэтому, в расчете аварий на каждые 10 000 жителей, больше всего ДТП в таких городах:

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Катовице;

Жешув;

Ополе.

Оказывается, в меньших воеводствах количество аварий на душу населения сильно возрастает. А абсолютный лидер здесь – Катовице. На 10 000 человек здесь приходится аж 214 инцидентов. В Жешуве и Ополе зафиксировали 179 ДТП на 10 000 человек.

Но если подсчитывать не только ДТП, но и пострадавших в них, тогда рейтинг меняется еще раз.

Лодзь – 13,38 человека на 10 000 населения;

Краков – 11,62;

Познань – 10,58.

При этом самое низкое количество пострадавших в результате ДТП в Варшаве – там их всего 3,62 на 10 000 человек. В случае столицы большое количество жителей значительно уменьшает показатель на душу населения, пишет Fakt. Но это вовсе не означает, что в Варшаве мало транспорта, или что инциденты случаются редко.

Последствия аварий также учитываются

Еще один важный момент, на который нужно учесть – это тяжесть последствий. Например, в Лодзи уровень тяжело травмированных людей составляет 6,47 на 10 000 жителей, и это самый высокий показатель по всей Польше. Но также высокие показатели зафиксировали и в Ольштыне и Ополе.

А вот меньше всего тяжело травмированных в Люблине, Варшаве и Быдгоще. Отличия, вероятно, связаны с инфраструктурой: наличием основных артерий, путями выезда, ограничениями скорости и схемой движения транспорта.

Как в Польше изменятся правила на получение водительских прав?

Не так давно министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил, что в стране представят специальный закон, что изменит условия получения водительских прав. Изменения ожидаются значительные, и одно из них – это устранение одной части экзамена, что большинство экспертов считают "пережитком прошлого".

Говорится о тесте на маневровой площадке. Но на этом все не закончится – обновят и теоретическую часть экзамена, а также требования по экзаменационной комиссии. Экзамен, по замыслу, должен отражать реалии водителей, а не ставить "искусственные теоретические вопросы".