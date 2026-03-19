Этот документ дает много преимуществ и упрощает процесс легализации – впрочем, не все украинцы знают, что изменится для них после его получения, пишет InPoland.

Что изменится для украинцев с получением карты CUKR?

В Польше уже завершаются работы над сервисом MOS, через который иностранцы в этой стране могут подавать заявки на получение разрешений на проживание. И именно через этот сервис украинцы смогут уже совсем скоро подать заявки на карту CUKR.

Впрочем, украинцам очень важно обратить внимание на то, что после получения этого временного вида на жительство автоматически прекращается действие временной защиты. Это означает, что украинцы потеряют право на получение помощи, на которую имели со статусом UKR. Впрочем, за беженцами будет сохраняться право на государственные выплаты и некоторые другие виды помощи – но уже на тех же принципах, что и остальные иностранцы.

Кроме того, уже после получения карты украинцы обязаны в течение 15 рабочих дней сообщить воеводству, где получалась карта, о любом изменении места жительства. А если украинцы выедут из Польши более чем на полгода, они потеряют разрешение на временное проживание.

Важно! Карту CUKR нужно забрать в течение 60 дней с момента получения уведомления о ее готовности. Иначе же заявителю не предоставят вид на жительство в стране, а саму карту аннулируют.

Получить статус CUKR могут:

украинцы, имевшие по состоянию на 4 марта 2024 года статус UKR, пишет gov.pl;

на день подачи заявления все еще имеют статус UKR;

имели непрерывный статус в течение по крайней мере 365 дней.

