Но часто путешественники забывают и более ценные, и более странные вещи. В США Центр забытого багажа в Скоттсборо сортирует и продаёт такие предметы с 1970 года – а уже в течение последних трёх лет команда составляет рейтинг самых неожиданных забытых вещей, пишет Euronews.
Какие самые странные вещи забывали пассажиры самолетов в 2025 году?
Неудивительно, что чаще всего в забытом багаже находят одежду, обувь, зарядные устройства, а порой даже ювелирные изделия – но порой случаются и более интересные находки. Например, в этом году на первом месте оказался робот, который, вероятно, используется в промышленной автоматизации.
Второе место заняло бионическое колено, которое удалось отыскать в другом чемодане.
Вот еще несколько неожиданных находок:
- набор решеток для гриля, инкрустированных бриллиантами;
- австралийский слиток чистого золота, стоящий тысяч долларов;
- набор позолоченных клюшек для гольфа;
- кусок метеорита;
- самурайские мечи;
- костюм пчеловода;
- пара огненных пои;
- диджериду (один из старейших духовых инструментов в мире).
А если и этого недостаточно, в отчете об упомянутых вещах фигурирует также таксидермия оленя, сумка-лягушка и штык армии США времен Первой мировой войны. Почетного упоминания заслуживают также фальшивый скелет, чемодан, заполненный исключительно крысиным ядом, и также куртка Dolce & Gabbana, инкрустированная драгоценностями.
Какие есть шансы потерять багаж?
Потерянный чемодан – это страх тысяч путешественников, хотя на самом деле фактическое количество подобных случаев невероятно мало по сравнению с количеством пассажиров. Например, 2024 года самолетами в целом путешествовали 5,3 миллиарда пассажиров. А заявили о потерянном багаже только 36,5 миллиона из них.
И перед тем, как чемодан попадет в Центр потерянного багажа, авиакомпании будут хранить его в течение трех месяцев, пытаясь отыскать законного владельца. Только потом его передадут дальше.
Интересно! в 2023 году Центр открыл свой музей, в котором выставляются самые необычные находки. Среди них – скрипка 1772 года, рыцарские доспехи и баскетбольный мяч с автографом Майкла Джордана.
Что туристам следует знать перед полетом?
