Бронирование авиабилетов, упаковка багажа, планирование путешествия часто забирают львиную долю времени на подготовку к путешествию. И редко кто заранее выкладывает одежду, в которой появится в аэропорту – а зря, пишет Express.

Что не стоит одевать в самолет?

Бортпроводница Шер Даллас работает на самолетах уже в течение многих лет, и за это время она заметила, что пассажиры очень часто жалеют о выборе одежды в самолет – особенно, если полет достаточно длинный. Кроме того, многие из них даже не подозревают о грязных и даже "отвратительных" местах в самолете.

Поэтому она предупредила, какую одежду никогда не стоит надевать в самолет.

Комбинезон. Женщина предупредила, что никогда не надела бы его в самолет – ведь полы в туалетах моют далеко не так часто, как хотелось бы пассажирам, и это означает, что комбинезон может легко испачкаться.

Шорты. Пассажиры и не подозревают, как часто грязные подгузники меняют прямо на сиденьях, и это еще не говоря о том, что люди порой блюют в самолетах. Сиденья протирают, но тщательную чистку проводят нечасто.

Сандалии и шлепанцы . Этой обуви следует избегать любой ценой, даже если вы летите в тропический рай. Ковры в самолете часто очень грязные, и вы точно не хотите, чтобы ваши пальцы ног оказались рядом.

Жесткие джинсы или брюки. В такой одежде сидеть в течение длительного времени будет просто неудобно, пишет Travel+Leisure.

Зато бортпроводница советует выбрать мягкую, просторную одежду, а также отдавать предпочтение натуральным тканям. Не забывайте и о дополнительных слоях на случай, если в самолете будет холодно.

Идеально подходят также эластичные ткани: леггинсы и футболка будут удачным вариантом, если захватить к ним свитер.

