Бронювання авіаквитків, пакування багажу, планування подорожі часто забирають левову частку часу на підготовку до подорожі. І рідко хто заздалегідь викладає одяг, в якому з'явиться в аеропорту – а дарма, пише Express.

Що не варто одягати в літак?

Бортпровідниця Шер Даллас працює на літаках вже протягом багатьох років, і за цей час вона помітила, що пасажири дуже часто жалкують про вибір одягу у літак – особливо, якщо політ досить довгий. Окрім того, багато з них навіть не підозрюють про брудні та навіть "огидні" місця у літаку.

Тож вона попередила, який одяг ніколи не варто вдягати у літак.

Комбінезон. Жінка попередила, що ніколи не вдягнула б його до літака – адже підлоги у туалетах миють далеко не так часто, як хотілося б пасажирам, і це означає, що комбінезон може легко забруднитися.

Шорти. Пасажири й не підозрюють, як часто брудні підгузки змінюють прямо на сидіннях, і це ще не кажучи про те, що люди часом блюють у літаках. Сидіння протирають, але ретельне чищення проводять нечасто.

Сандалі та шльопанці . Цього взуття слід уникати за будь-яку ціну, навіть якщо ви летите до тропічного раю. Килими у літаку часто дуже брудні, і ви точно не хочете, аби ваші пальці ніг опинилися поряд.

Жорсткі джинси чи штани. У такому одязі сидіти протягом тривалого часу буде просто незручно, пише Travel+Leisure.

Натомість бортпровідниця радить обрати м'який, просторий одяг, а також надавати перевагу натуральним тканинам. Не забувайте й про додаткові шари на випадок, якщо у літаку буде холодно.

Ідеально підходять також еластичні тканини: легінси та футболка будуть вдалим варіантом, якщо захопити до них светр.

