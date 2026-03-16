Чимало людей подорожували до Іспанії – але більшість з них навіть не замислювалися над тим, що побували у країні з найдивнішими кордонами на континенті, пише Idealista.

Чим незвичні кордони Іспанії?

Л'івія

Перша особливість Іспанії – це те, що вона має зовсім крихітний анклав у Франції під назвою Л'івія. Він розташований приблизно за 2 кілометри від іспанського кордону, і проживає там всього близько 1000 людей.

Ця незвична ситуація сягає корінням ще 1659 року, коли Іспанія поступилася Франції кількома містами у регіоні Серданья. Але Л'івія тоді мала титул не міста, а "вілли" – і цей юридичний момент призвів до того, що її виключили з угоди.

Острів Фазан

На річні Бідасоа, що розділяє Іспанію та Францію, розташований крихітний острів Фазан. І залежно від того, коли саме ви приїдете туди, ви перебуватимете на території різних країн. Іспанія та Франція спільно володіють островом та контролюють його по черзі, змінюючись кожні 6 місяців.

З лютого по липень острів належить Франції, а ось з серпня по січень – Іспанії.

Гібралтар

Попри те, що Іспанію та Велику Британію, здавалося б, розділяють майже 1000 кілометрів океану, насправді вони все ж мають спільний кордон – адже ще 1704 року Британія захопила Гібралтарську скелю та контролює її й досі.

Скеля Велес де ла Гомера

Іспанія також має аж дві території, що розташовані у Північній Африці, а також крихітну ділянку, що називається Скелею Велес де ла Гомера. Захопили її ще 1564 року, і там взагалі немає цивільного населення – лише іспанські військові.

Але найцікавіше інше – саме тут розташований найкоротший сухопутний кордон у світі, що тягнеться всього на 85 метрів.

