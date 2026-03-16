Многие путешествовали в Испанию – но большинство из них даже не задумывались над тем, что побывали в стране с самыми странными границами на континенте, пишет Idealista.

Чем необычны границы Испании?

Львивия

Первая особенность Испании – это то, что она имеет совсем крошечный анклав во Франции под названием Льивия. Он расположен примерно в 2 километрах от испанской границы, и проживает там всего около 1000 человек.

Эта необычная ситуация уходит корнями еще в 1659 году, когда Испания уступила Франции несколько городов в регионе Серданья. Но Льивия тогда имела титул не города, а "виллы" – и этот юридический момент привел к тому, что ее исключили из соглашения.

Остров Фазан

На реке Бидасоа, разделяющей Испанию и Францию, расположен крошечный остров Фазан. И в зависимости от того, когда именно вы приедете туда, вы будете находиться на территории разных стран. Испания и Франция совместно владеют островом и контролируют его по очереди, меняясь каждые 6 месяцев.

С февраля по июль остров принадлежит Франции, а вот с августа по январь – Испании.

Гибралтар

Несмотря на то, что Испанию и Великобританию, казалось бы, разделяют почти 1000 километров океана, на самом деле они все же имеют общую границу – ведь еще в 1704 году Великобритания захватила Гибралтарскую скалу и контролирует ее до сих пор.

Скала Велес де ла Гомера

Испания также имеет аж две территории, расположенных в Северной Африке, а также крошечный участок, называется Скалой Велес де ла Гомера. Захватили ее еще в 1564 году, и там вообще нет гражданского населения – только испанские военные.

Но самое интересное другое – именно здесь расположена самая короткая сухопутная граница в мире, которая тянется всего на 85 метров.

