Во всей Европе в целом проживает около 750 миллионов человек – и это меньше, чем только в Индии или Китае. Впрочем, на континенте расположено 44 страны, и несколько из них имеют не только крошечный размер, но и соответствующее население, пишет World Atlas.

В каких странах Европы живет меньше всего людей?

Ватикан

Ватикан – это город-государство, что по совместительству является самой маленькой страной в мире, пишет World Population Review. Впрочем, и население здесь бьет рекорды: Ватикан имеет менее, чем тысячу граждан. По состоянию на 2024 год там проживали всего 882 человека.

Сан-Марино

Население этой страны меньше, чем количество жителей в Жмеринке или Обухове и составляет всего 33 980 человек. Причина – относительно компактная территория и отсутствие крупных городских центров. Кроме того, в стране очень заботятся о сохранении исторической природы, а это означает меньшее количество новостроек.

Большинство жителей Сан-Марино проживают в небольших общинах вдоль холмов.

Монако

Это – третья наименее населенная страна в Европе, и количество жителей здесь оценивается в примерно 38 630 человек. Но несмотря на то, что людей здесь немного, Монако все еще является одним из самых густонаселенных мест в мире – ведь размер страны также очень небольшой и составляет всего 2,02 квадратных километров.



В Монако проживает немного людей

Лихтенштейн

Страна занимает площадь около 160 квадратных километров, и это является основной причиной, почему там проживает всего 40 450 граждан. Но кроме небольших размеров, значительная часть Лихтенштейна расположена в горной местности, и не вся территория пригодна для поселения.

Андорра

В Андорре проживает около 81 940 человек. Эта небольшая страна расположена между Испанией и Францией на юго-западе Европы. Значительная часть ее жителей – это иностранцы, в частности из соседних Испании и Франции, а также из Португалии.

Значительная часть территории страны расположена в скалистых горах, а средняя высота над уровнем моря составляет 1996 метров – и это приводит к тому, что примерно четверть населения проживает в столице – Андорре-ла-Велья.

