В усій Європі загалом проживає близько 750 мільйонів людей – і це менше, ніж лише в Індії чи Китаї. Втім, на континенті розташовано 44 країни, і кілька з них мають не лише крихітний розмір, але й відповідне населення, пише World Atlas.

В яких країнах Європи живе найменше людей?

Ватикан

Ватикан – це місто-держава, що за сумісництвом є найменшою країною у світі, пише World Population Review. Втім, і населення тут б'є рекорди: Ватикан має менше, ніж тисячу громадян. Станом на 2024 рік там проживали всього 882 людей.

Сан-Марино

Населення цієї країни менше, ніж кількість жителів у Жмеринці чи Обухові та складає всього 33 980 осіб. Причина – відносно компактна територія та відсутність великих міських центрів. Окрім того, у країні дуже дбають про збереження історичної природи, а це означає меншу кількість новобудов.

Більшість жителів Сан-Марино проживають у невеликих громадах вздовж пагорбів.

Монако

Це – третя найменш населена країна в Європі, і кількість жителів тут оцінюється у приблизно 38 630 осіб. Але попри те, що людей тут небагато, Монако все ще є одним з найбільш густонаселених місць у світі – адже розмір країни також дуже невеликий та складає всього 2,02 квадратних кілометрів.



Ліхтенштейн

Країна займає площу близько 160 квадратних кілометрів, і це є основною причиною, чому там проживає всього 40 450 громадян. Але окрім невеликих розмірів, значна частина Ліхтенштейна розташована у гірській місцевості, і не вся територія придатна для поселення.

Андорра

У Андоррі проживає близько 81 940 осіб. Ця невелика країна розташована між Іспанією та Францією на південному заході Європи. Значна частина її мешканців – це іноземці, зокрема з сусідніх Іспанії та Франції, а також з Португалії.

Значна частина території країни розташована у скелястих горах, а середня висота над рівнем моря становить 1996 метрів – і це призводить до того, що приблизно чверть населення проживає у столиці – Андоррі-ла-Велья.

