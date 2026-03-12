Попытки ввести туристический сбор в Польше делались неоднократно – впрочем, этот раз все указывает на то, что инициативу таки могут одобрить, пишет In Poland.

Что изменится после введения туристического сбора?

Если туристический сбор все же введут, тогда практически каждый, кто планирует отдых в Польше, будет вынужден потратить больше. Согласно формулировке законопроекта, муниципальные советы смогут взимать сбор со всех людей, останавливающихся в городе более чем на 24 часа с туристической, рекреационной или учебной целью.

Налог, впрочем, не будет обязательным к введению.

Сейчас также еще не определена и окончательная сумма этого сбора в сутки, но ранее озвучивались различные суммы – от 5 до 11 злотых. Но от его уплаты планируют освободить несколько категорий туристов:

членов многодетных семей;

лиц с инвалидностью;

лиц, старше 70 лет.

Кстати, к правительству ранее обращался с просьбой ввести налог для туристов Краков. Этот город является вторым по величине в Польше и самым популярным туристическим направлением в стране. Только в 2024 году город посетили более 7 миллионов туристов, и 900 000 из них – иностранцы, пишет Записки из Польши.

