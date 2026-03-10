Блогерша поделилась, что за нарушение правил дорожного движения ей пришлось заплатить 105 евро, но самым неприятным стало внесение "пунктика" в ее права, сообщает bezkompleksov_nat.

За что в Германии можно получить штраф?

Украинка поделилась, что раньше получала разве что штраф в 25 евро за неправильную парковку – а вот во время путешествия в Мюнхен случайно нарушила правило, о котором и не догадывалась. И через несколько месяцев после поездки получила письмо с требованием оплатить штраф.

Украинка ехала на отрезке дороги, где максимальная разрешенная скорость – 120 километров.

Я ехала. Я умею читать знаки, я придерживаюсь скорости – здесь за мной не заржавеет, потому что у меня правам нет еще и двух лет, и я не хотела штраф,

– поделилась женщина.

Но уже после того, как прошло немало времени после поездки, оказалось, что другой водитель, который ехал перед украинкой, обратился в полицию и написал на нее иск. Он заявил, что женщина нанесла ему стресс, потому что ехала на расстоянии 39,5 метра от его машины.

Украинка рассказала о необычном штрафе в Германии: смотрите видео

Не спрашивайте, не знаю, чем он замерял. Написано, что фото и видео он предоставил,

– добавила блогерша.

А в Германии существует закон, требующий у водителей, едущих на высокой скорости, держать дистанцию в более 60 метров.

К слову, получить водительское удостоверение в Германии не так уж и просто – и для этого следует иметь не только достаточно крепкие нервы, но и толстый кошелек. По состоянию на 2025 год украинцам, что хотят заменить украинское водительское удостоверение на немецкое, нужно заплатить от 2500 до 3500 евро, пишет DW.

Что еще следует знать людям, путешествующим в Германию?