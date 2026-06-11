Германия известна своими достаточно строгими законами и охраной местной природы. Поэтому украинская беженка Людмила Русина советует быть "вежливыми" к немецким ос – иначе можно получить штраф в 5000 евро, рассказала она в своем тиктоке.

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Какие в Германии есть законы относительно ос?

За уничтожение ос в Германии предусмотрен довольно солидный штраф, что порой достигает и 5000 евро. А если разрушить еще и гнездо редких шершней, заплатить придется даже больше – до 50 000 евро.

В Германии не только дикие животные, но и насекомые защищены законом, и их уничтожение является нелегальным.

Когда-то на курсах немецкого, обеспокоены этим вопросом, мы спросили у учительницы, можно ли ликвидировать осу, что случайно залетела и докучала нам. То она удивилась и спросила: "А зачем?",

– поделилась украинка.

Блогер объяснила, что если убить осу случайно, или когда она вас атакует, то никакого наказания не будет. Но вот если на вашем балконе появилось осиное гнездо, лучше и не думать о том, как уничтожить его самостоятельно.

Украинка рассказала о необычном штрафе в Германии: смотрите видео

В Германии право переносить и убирать осиные гнезда имеет только специальная служба. Впрочем, за это придется заплатить.

И когда рядом с городом, в котором я живу, в Германии при реконструкции школы нашли семью редких полевых хомяков, их переселение обошлось городу в 2,5 миллиона евро. И эта новость разнеслась по всему миру,

– добавила женщина.

Какие еще необычные штрафы можно получить в Германии?

Внимательными в этой стране стоит быть не только рядом с осами. Для водителей местные законы могут стать настоящей неожиданностью: выписать штраф могут еще тогда, когда машина не начала двигаться.

Например, незаконно там громко стучать дверью, запускать двигатель и не начинать двигаться, и даже оставаться без горючего на автобане.