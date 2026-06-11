Німеччина відома своїми досить суворими законами та охороною місцевої природи. Тож українська біженка Людмила Русіна радить бути "ввічливими" до німецьких ос – інакше можна отримати штраф у 5000 євро, розповіла вона у своєму тіктоці.

Цікаво У фінському готелі влаштували "полювання за скарбами": заховали золотий злиток на 20 000 євро

Які в Німеччині є закони щодо ос?

За знищення ос у Німеччині передбачений досить солідний штраф, що часом досягає і 5000 євро. А якщо зруйнувати ще й гніздо рідкісних шершнів, заплатити доведеться навіть більше – до 50 000 євро.

У Німеччині не лише дикі тварини, але й комахи захищені законом, і їхнє знищення є нелегальним.

Колись на курсах німецької, стурбовані цим питанням, ми запитали у вчительки, чи можна ліквідувати осу, що випадково залетіла і докучала нам. То вона здивувалася і запитала: "А навіщо?",

– поділилася українка.

Блогерка пояснила, що якщо вбити осу випадково, або коли вона вас атакує, то жодного покарання не буде. Але ось якщо на вашому балконі з'явилося осине гніздо, краще й не думати про те, як знищити його самотужки.

Українка розповіла про незвичний штраф у Німеччині: дивіться відео

У Німеччині право переносити та прибирати осині гнізда має лише спеціальна служба. Втім, за це доведеться заплатити.

І коли поряд з містом, в якому я живу, у Німеччині при реконструкції школи знайшли родину рідкісних польових хом'яків, їхнє переселення обійшлося місту у 2,5 мільйона євро. І ця новина рознеслася по всьому світу,

– додала жінка.

Які ще незвичні штрафи можна отримати у Німеччині?

Уважними у цій країні варто бути не тільки поряд з осами. Для водіїв місцеві закони можуть стати справжньою несподіванкою: виписати штраф можуть ще тоді, коли машина не почала рухатися.

Наприклад, незаконно там гучно стукати дверима, запускати двигун і не починати рухатися, і навіть залишатися без пального на автобані.