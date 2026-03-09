И для людей, едущих в Германию с целью туризма, и для беженцев, и для людей, возвращающихся в страну из других государств Евросоюза действуют одинаковые таможенные правила, пишет DW.

Какие продукты нельзя везти в Германию?

Самые серьезные ограничения существуют в Германии в отношении продуктов животного и молочного происхождения, произведенных не в ЕС. В теории завезти в Европу эти товары можно через специальные пункты, имеющие дежурного ветеринара – но только при наличии документов на эти товары.

Но на практике это правило означает, что сыры, йогурты, яйца, мясные консервы и колбасы лучше просто оставить дома. Впрочем, все же есть несколько исключений из правила – медицинское и детское питание, а также продукты с минимальным содержанием молока – например, сливочные конфеты или молочный шоколад.

Зато рыбу и морепродукты можно провозить спокойно – пока вес этих продуктов не превышает 20 килограммов. Можно также везти и грибы, но нужно, чтобы они отвечали двум условиям: были съедобные и не весили более 2 килограммов.

Запрещено везти картофель, а также виноградные листья и лозу.

Кроме того, на ввоз некоторых товаров существуют ограничения, пишет Migrant. В частности, можно везти в Германию:

4 литра тихого вина и 16 литров пива;

1 блок сигарет (200 штук), или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 граммов табака;

лекарственные средства только в объеме для личного пользования. Если лекарств много – нужны медицинские документы;

топливо в объеме полного автомобильного бака +10 литров в канистре.

Что еще нужно знать перед поездкой?