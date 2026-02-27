Для того, чтобы выучить немецкий язык на высоком уровне, понадобится точно не один день. Впрочем, несколько фраз помогут сэкономить время и позволят не полагаться все время на переводчик в телефоне, пишет Busuu.

Какие фразы на немецком стоит запомнить?

Есть несколько простых слов и фраз, что значительно упростят путешествие – и их нужно изучать на местном языке перед любой поездкой за границу. Вот основные фразы на немецком.

Guten Tag! – Добрый день!

Auf Wiedersehen – до свидания.

Entschuldigung – извиняюсь.

Bitte – пожалуйста, пожалуйста.

Danke – спасибо.

Die Speisekarte, bitte – меню, пожалуйста.

Prost! – Будьмо!

Ich brauche Hilfe – мне нужна помощь.

Sprechen Sie Englisch? – Говорите ли вы на английском?

Das habe ich nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? – Я этого не понял/ла. Не могли бы вы повторить?

Что еще нужно знать перед поездкой в Германию?

Германия – это страна, в которой проживает более 80 миллионов человек, и поэтому делать какие-то обобщения о ней почти невозможно. Впрочем, все же можно сделать несколько вещей, чтобы поездка прошла более плавно и спокойно, пишет Lonely Planet.

Передвигайтесь на двух колесах. Езда на велосипеде в Германии – это очень удобный способ быстро попасть из одной точки в другую, а также насладиться видами. И во многих городах можно арендовать велосипед, поэтому этой возможностью следует обязательно воспользоваться.

Бронируйте билеты на поезд заранее. Билеты в Германии могут стоить немало – и особенно в случае, если вы покупаете их в последний момент. Почти всегда нужно доплатить за бронирование места, но это точно того стоит – иначе вам придется сидеть на полу в вагоне для хранения велосипедов.

Покупайте все, что нужно, до воскресенья. Шопинг в воскресенье в Германии обернется большим провалом – в стране действует закон, запрещающий супермаркетам и торговым точкам работать.

