Для того, чтобы выучить немецкий язык на высоком уровне, понадобится точно не один день. Впрочем, несколько фраз помогут сэкономить время и позволят не полагаться все время на переводчик в телефоне, пишет Busuu.

Какие фразы на немецком стоит запомнить?

Есть несколько простых слов и фраз, что значительно упростят путешествие – и их нужно изучать на местном языке перед любой поездкой за границу. Вот основные фразы на немецком.

  • Guten Tag! – Добрый день!
  • Auf Wiedersehen – до свидания.
  • Entschuldigung – извиняюсь.
  • Bitte – пожалуйста, пожалуйста.
  • Danke – спасибо.
  • Die Speisekarte, bitte – меню, пожалуйста.
  • Prost! – Будьмо!
  • Ich brauche Hilfe – мне нужна помощь.
  • Sprechen Sie Englisch? – Говорите ли вы на английском?
  • Das habe ich nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? – Я этого не понял/ла. Не могли бы вы повторить?

Что еще нужно знать перед поездкой в Германию?

Германия – это страна, в которой проживает более 80 миллионов человек, и поэтому делать какие-то обобщения о ней почти невозможно. Впрочем, все же можно сделать несколько вещей, чтобы поездка прошла более плавно и спокойно, пишет Lonely Planet.

Передвигайтесь на двух колесах. Езда на велосипеде в Германии – это очень удобный способ быстро попасть из одной точки в другую, а также насладиться видами. И во многих городах можно арендовать велосипед, поэтому этой возможностью следует обязательно воспользоваться.

Бронируйте билеты на поезд заранее. Билеты в Германии могут стоить немало – и особенно в случае, если вы покупаете их в последний момент. Почти всегда нужно доплатить за бронирование места, но это точно того стоит – иначе вам придется сидеть на полу в вагоне для хранения велосипедов.

Покупайте все, что нужно, до воскресенья. Шопинг в воскресенье в Германии обернется большим провалом – в стране действует закон, запрещающий супермаркетам и торговым точкам работать.

