Для людей, переезжающих в Испанию, первым и часто очень серьезным вызовом становится поиск жилья для долговременной аренды, сообщает yana.launova.

Где и как искать жилье в Испании?

Сама украинка считает, что поиск жилья заранее, еще до переезда в Испанию, не имеет большого смысла – зато нанимать риелтора лучше уже на месте. Девушка сначала арендовала посуточные апартаменты, и пока жила в них, начала подыскивать жилье.

Почему я рекомендую делать так? Потому что когда вы удалены, находитесь в какой-то другой стране, вы не сможете даже физически пойти посмотреть эту квартиру,

– поделилась украинка.

В Испании из-за количества потенциальных арендаторов просмотры назначают на ближайший возможный срок. И если вы договоритесь о просмотре за несколько недель, квартира может просто вас не дождаться.

Украинка рассказала об аренде в Испании: смотрите видео

Впрочем, заранее можно посмотреть, какое жилье доступно в разных районах, определить, какие районы интересуют больше всего и тому подобное.

А вот искать квартиру украинка советует на сайте Idealista – ведь он является крупнейшим в Испании. Остальные сайты в основном копируют объявления именно оттуда, поэтому поиск там может только отнимать время. Впрочем, искать квартиру можно не только там – украинка также просматривала различные телеграмм-каналы и добавлялась к группам в фейсбуке.

Интересно! Стоимость аренды в разных городах Испании может очень сильно отличаться – например, в Барселоне и Валенсии за двухкомнатную квартиру нужно будет отдать 1200 – 2000 долларов, пишет International Living. А вот на севере и западе страны цены уже ниже – они стартуют от 800 долларов.

