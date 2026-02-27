Для того, аби вивчити німецьку мову на високому рівні, знадобиться точно не один день. Втім, кілька фраз допоможуть заощадити час та дозволять не покладатися весь час на перекладач у телефоні, пише Busuu.

Які фрази німецькою варто запам'ятати?

Є кілька простих слів та фраз, що значно спростять подорож – і їх потрібно вивчати місцевою мовою перед будь-якою поїздкою за кордон. Ось основні фрази німецькою.

Guten Tag! – Добрий день!

Auf Wiedersehen – до побачення.

Entschuldigung – перепрошую.

Bitte – ласкаво прошу, будь ласка.

Danke – дякую.

Die Speisekarte, bitte – меню, будь ласка.

Prost! – Будьмо!

Ich brauche Hilfe – мені потрібна допомога.

Sprechen Sie Englisch? – Чи ви розмовляєте англійською?

Das habe ich nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? – Я цього не зрозумів/ла. Чи не могли б ви повторити?

Що ще потрібно знати перед поїздкою до Німеччини?

Німеччина – це країна, в якій проживає понад 80 мільйонів людей, і тому робити якісь узагальнення про неї майже неможливо. Втім, все ж можна зробити кілька речей, аби поїздка пройшла більш плавно та спокійно, пише Lonely Planet.

Пересувайтеся на двох колесах. Їзда на велосипеді у Німеччині – це дуже зручний спосіб швидко потрапити з однієї точки в іншу, а також насолодитися краєвидами. І в багатьох містах можна орендувати велосипед, тож цією можливістю слід обов'язково скористатися.

Бронюйте квитки на потяг заздалегідь. Квитки у Німеччині можуть коштувати чимало – і особливо у випадку, якщо ви купуєте їх в останню мить. Майже завжди потрібно доплатити за бронювання місця, але це точно того варто – інакше вам доведеться сидіти на підлозі у вагоні для зберігання велосипедів.

Купуйте все, що потрібно, до неділі. Шопінг у неділі в Німеччині обернеться великим провалом – в країні діє закон, що забороняє супермаркетам та торговим точкам працювати.

