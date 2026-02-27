Під час подорожі за кордон від втрати паспорта не застрахований, на жаль, ніхто. І що робити у такому випадку та як повернутися додому, знають далеко не всі – але є чітка послідовність дій, яку слід виконати, пише Урядовий портал.

Що робити, якщо загубили паспорт за кордоном?

У більшості країн процедура у випадку втрати паспорта однакова. Щойно ви з'ясували, що документ загубився чи був вкрадений, потрібно робити наступне:

зверніться до найближчого поліційного відділення, аби скласти відповідну заяву. Вкажіть у ній усі візи та відмітки, що є у паспорті;

отримайте копію протоколу чи довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта – її видадуть після прийому заяви;

з довідкою зверніться до найближчого дипломатичного чи консульського представництва України.

Для того, аби там надали допомогу, при собі слід мати кілька документів:

Протокол про втрату паспорта від поліції. Дві фотографії паспортного формату. Копії документів та інші матеріали, що можуть підтвердити вашу особу.

У консульстві видадуть новий закордонний паспорт, або ж посвідчення особи для повернення в Україну. Але посвідчення особи – це тільки тимчасовий документ, що має обмежену дію, тож організувати своє повернення додому слід якнайшвидше.

Що робити після повернення в Україну?

Коли ви вже будете в Україні, необхідно звернутися до Державної міграційної служби та повідомити там про втрату документа. Після цього можна оформити новий закордонний паспорт. Для цього потрібно мати наступні документи:

внутрішній паспорт;

квитанція про сплату за послугу.

